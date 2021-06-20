 

Гинцбург: вакцинация беременных от COVID даст защиту и новорожденным

20.06.2021, 13:24, Новости дня
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Антитела матери передадутся ребенку при грудном вскармливании, так вакцинация от коронавируса беременных женщин даст защиту новорожденным, сообщил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

«Как мы с вами понимаем, (вакцинация) защищает не только беременных, а будет защищать новорожденных в результате грудного вскармливания», – сказал он в эфире передачи «Вести недели» на канале «Россия-1». Об этом информирует РИА «Новости».

Также он добавил, что «Спутник V» защищает от всех известных на сегодняшний день штаммов коронавируса.

«Антитела, которые получаются в результате использования «Спутника V», защищают от всех на сегодняшний день известных штаммов, начиная от британского, и кончая, соответственно, штаммом Дельта, индийским штаммом», – рассказал эксперт.

Гинцбург также отметил, что индийский штамм коронавируса злее, он сокращает время перехода от лёгкой формы болезни к тяжелой, уменьшается и время появления собственных антител к коронавирусу.

«Это картина, которая, по всей видимости, дает индийский штамм, она более агрессивная. Протекает более молниеносно по сравнению с уханьским штаммом… Он злее. Он сокращает время перехода от легкой симптоматики к тяжелым формам протекания заболевания. Тем самым сокращая время возможного появления собственных антител», – рассказал Гинцбург.

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что вакцинация беременных женщин от коронавируса может быть разрешена в ближайшие неделю-полторы.  

Сообщалось, что профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский считает, что из-за возникновения новых штаммов коронавируса, которые обладают более высокой заразностью, дети подвергаются опасности заболевания, их стоит вакцинировать.



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