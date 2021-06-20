В Депздраве Москвы рассказали о случаях попадания в больницу с COVID после вакцинации

В больницы попадают единицы после вакцинации от коронавируса, в большинстве случаев это те, кто не получил второй компонент, сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения Москвы.

«Случаи заболевания коронавирусом после вакцинации есть, как и после любой другой прививки. Но подавляющее большинство в этом случае болеют легко или вообще без симптомов. Лишь единицы попадают после вакцинации в больницы, в основном это те, кто не закончил вакцинацию вторым компонентом», – цитирует сообщение РИА «Новости».

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в Москве фиксируются повторные случаи заражения коронавирусной инфекцией.

Напомним, главный государственный санитарный врач по Москве Елена Андреева приняла постановление об обязательной вакцинации работающих в сфере услуг в размере не менее 60% от числа сотрудников организации.