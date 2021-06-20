Полицейский найден погибшим у посольства Туркменистана в Москве

Старший лейтенант полиции обнаружен погибшим у посольства Туркмении в Москве, по предварительным данным, полицейский покончил с собой на службе, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД России.

«В районе 5.00 мск от граждан поступило сообщение. Прибывшие на место полицейские обнаружили в пункте постовой охраны тело находившегося на службе старшего лейтенанта полиции. По предварительным данным, он совершил суицид. В настоящее время проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего», – передает сообщение ведомства РИА «Новости».

Ранее двое сотрудников полиции из разных районов Красноярского края были найдены мертвыми. По некоторым данным, полицейские якобы могли покончить с собой.