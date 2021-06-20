Экономист Чалый: Лукашенко перешел “красную линию”

Многие политические эксперты предполагают, что Белоруссия оказалась в положении страны-изгоя надолго. Сергей Чалый не согласен с этим мнением. У экономиста нет ощущения устойчивости того состояния, в которое перешла республика.

Однако Чалый отметил, что произошло то, чего так боялся Александр Лукашенко. “Он перешел ту самую красную линию, о которой так много говорил”, – считает эксперт. По его мнению, президент Белоруссии оказался в кругу политиков-изгоев, что для него тяжело и болезненно.

Экономист считает, что главным качеством, в котором в настоящий момент находятся белорусские власти, является невозможность достижения поставленных целей. Также команда президента понимает, что возникла ситуация, когда нельзя отыграть назад, уверен экономист.

“Весь мир против него (Лукашенко – Прим.ред.), все более сложные конструкции приходится выстраивать, чтобы сохранить душевное равновесие”, – сказал Чалый.

Напомним, ранее Сергей Чалый заявил, что окружение Александра Лукашенко занимается лишь реализацией его “хотелок”. При этом команда президента Белоруссии не задумывается о последствиях, которые оказались чрезмерно тяжелыми.