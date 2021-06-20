 

Каждый раз убираем одну вещь. Как разобрать чемодан после отпуска и почему многие откладывают это надолго

20.06.2021, 12:56, Разное
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Многие люди, возвращаясь из отпуска, не могут найти в себе силы разобрать чемодан, откладывая это дело еще на долгие дни или даже недели. Психологи рассказали, почему так происходит, стоит ли за этим только обычная лень и как все-таки заставить себя разобрать чемодан.

Почему чемодан не разобран?

Одной из основных причин, почему люди не желают разбирать чемодан сразу после возвращения из отпуска, является нежелание прощаться с самим отдыхом. Всем приходится вновь возвращаться в привычную обыденную жизнь после путешествия, к обязанностям дома и на работе, а это иногда бывает болезненно.

Чаще всего возвращение из отпуска сопровождается грустью по поводу его окончания, и именно поэтому, чтобы подольше продлить ощущение отдыха, некоторые люди и не разбирают свои чемоданы сразу.

Нежелание и отсутствие необходимости

Также людей расслабляет отсутствие острой необходимости разбирать чемоданы. Ведь перед путешествием они точно знают дату отбытия и собирают чемоданы вовремя, точно так же, зная время отбытия из отеля, они собирают свои чемоданы для возвращения домой. А уже дома никуда спешить не нужно, ведь нет четкого времени и цели, для которой необходимо разобрать чемодан.

И немаловажным является банальная лень и чувство стресса, которое охватывает человека при мысли, сколько вещей нужно разобрать в чемодане, сколько одежды предстоит перегладить и сколько всего сделать, чтобы разложить по полочкам.

Как разобрать чемодан

Есть несколько приемов, соблюдая которые разбор чемодана не превратится в необходимую рутину, и вы даже не заметите, как быстро сможете его опустошить.

Самое первое правило – берите с собой в путешествие небольшое количество только необходимых вещей. Это позволит вам по приезде домой не мучиться мыслями о том, что необходимо перебирать сотни платьев и тысячи бутылочек с косметикой. Чем меньше вещей, тем меньше времени требуется на их уборку.

Если чемодан стоит в комнате на видном месте, каждый раз, проходя мимо, вынимайте из него по одной вещи. Таким образом вы даже не заметите, что он совсем скоро останется пустым.

Еще одна хитрость – положить во время сбора домой в чемодан самые необходимые вещи или сувениры на самое дно. Таким образом вам волей-неволей придется разобрать весь чемодан, чтобы добраться до необходимого предмета.

Если вы относитесь к людям, которые ценят организованность, то для разбора чемодана следует просто запланировать определенный день и отвести на него конкретное количество времени. Так вам удастся быстро разобрать чемодан и не испытывать стресс по этому поводу, потому что это занятие станет просто пунктом в вашем распорядке дня.

После того как чемодан разобран, обязательно следует привести его в порядок, проверить, чтобы молнии работали исправно, колесики хорошо держались. Это позволит избежать неприятных сюрпризов при сборах в следующем году.



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