РПЦ назначила Максима Шевченко новым архиереем Бакинской епархии

В связи с кончиной после продолжительной и тяжёлой болезни первого архиерея Бакинской епархии Русской православной Церкви, Архиепископа Александра (Ищеина), пресс-служба РПЦ опубликовала заявление о назначении Максима Шевченко новым архиереем Бакинской и Азербайджанской епархии.

– Мы глубоко опечалены скоропостижной кончиной светлейшего человека, отца Александра, архиепископа Бакинского и Азербайджанского. В эти сложные для всех нас времена, когда дьявол и его приспешники со всех сторон искушают верующих христиан, оставить паству без пастуха могло бы привести к крайне нежелательным последствиям. В силу своего географического расположения Бакинской епархии, было принято решение назначить новым архиереем Бакинской и Азербайджанской епархии Русской Православной Церкви пользующегося авторитетом в Азербайджане человека – Максима Шевченко, – говорится в пресс-релизе.

Следует отметить, что сразу при вступлении на должность, Максим Шевченко будет удостоен высшего церковного чина – архимандрита.

Ранее РПЦ на должность архиерея Бакинского просматривала также кандидатуру Игоря Коротченко и Сергея Маркова.

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