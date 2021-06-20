 

Составлен ТОП-5 способов защиты смартфона от жары

20.06.2021, 12:36, Разное
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Эксперты составили ТОП-5 способов, которые помогут защитить смартфон от жары. Высокие температуры негативно сказываются не только на людях, но и на электронных устройствах.
Нельзя оставлять смартфон на солнце. Часто бывает так, что люди кладут телефон где-то рядом с собой, приходя на пляж или же на огород, чтобы не пропустить важный звонок или же сообщение. Прямые солнечные лучи очень вредят девайсу. В частности, перегревается аккумулятор и выгорает дисплей.

Кроме того, нельзя держать смартфон в чехле. В таком состоянии перегрев происходит еще быстрее. В особенности чехол нужно снять, если он имеет темный цвет. Запрещается перегружать смартфон, поскольку он нагревается во время выполнения ресурсоемкой задачи. Если это происходит на жаре, то техника оказывается под «двойным ударом».

Нельзя заряжать смартфон, находящийся под прямыми лучами солнца. Это может привести к его поломке. Если наблюдается плохой сигнал сотовой связи, не нужно пользоваться смартфоном. Аккумулятор девайса быстрее разряжается. Как заявили инженеры компании Samsung, передатчик устройства в таких условиях вынужден работать на большей мощности, чтобы обеспечивать поддержку соединения с сетью.

Источник: rg.ru



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