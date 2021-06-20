 

В Харькове водитель открыл стрельбу из-за парковочного места – полиция

20.06.2021, 12:34, Новости дня
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Сотрудники полиции установили, что между двумя мужчинами произошел конфликт из-за парковочного места на улице Новоалександровской.

“Во время выяснения отношений правонарушитель совершил выстрел из спецсредства для отстрела резиновых пуль в сторону заявителя. Пострадавший с ранением стопы доставлен в больницу”, – рассказали правоохранители.

В результате конфликта пострадал мужчина 1979 года рождения.

По информации Telergam-канала “Харьков 1654”, водители устроили разборки из-за места для зарядки электромобилей.

“Сводка из планшета полиции: заявитель находится возле гаражей, в него только что стреляли из пистолета, попали в ногу”, – уточнили в сообщении. 

По данным Telergam-канала, один из участников конфликта – директор частного предприятия.

“Стрелявший гражданин является директором ЧП “Автоинтерпрайс”, по словам – помощник-консультант на общественных началах народного депутата ВР Украины Куницкого Александра”, – отмечено в посте.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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