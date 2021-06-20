Посол РФ отбыл в США. Его вызывали в Москву после слов Байдена о “Путине-убийце”

Агентство со ссылкой на источники отметило, что Антонов уже утром в понедельник, 21 июня, будет на рабочем месте в Вашингтоне.

Контекст:

В интервью ABC News, опубликованном 17 марта, президент США Джо Байден назвал президента РФ Владимира Путина убийцей и заявил, что тот заплатит за вмешательство в американские выборы. В день выхода материала МИД России вызвал своего посла Анатолия Антонова для консультаций в Москву. В МИД РФ пояснили, что консультации с послом нужны для того, чтобы проанализировать, “что делать и куда двигаться” в контексте отношений между Россией и США.

16 апреля глава министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров говорил, что помощник Путина Юрий Ушаков после введения Соединенными Штатами нового пакета санкций порекомендовал послу США Салливану поехать в свою столицу и “провести там подробные, серьезные консультации”. Посол, по информации Axios, сначала отказывался уезжать.

20 апреля Госдеп сообщил об отъезде Салливана из России “на несколько недель”.

Байден и Путин 16 июня в Женеве провели первую встречу с момента вступления Байдена в должность президента. В Белом доме заявляли, что саммит Байдена и Путина – не подарок России и что президент США не намерен идти на уступки главе Кремля. Путин отметил, что не ожидает “ничего прорывного” от встречи с Байденом.

—