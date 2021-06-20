 

Принц Чарльз откажет сыну Меган и Гарри в королевском титуле – СМИ

20.06.2021, 12:34, Новости дня
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Согласно указу короля Георга V, изданного в 1917 году, титул принца или принцессы могут получать только королевские наследники, находящиеся в прямой наследственной линии. Арчи на такой титул не претендует, так как его отец Гарри не принадлежит к прямой линии наследования престола.

Мальчик мог получить “титул учтивости” – это мог быть титул графа Дамбартона, однако его родители отказались от этого. Вместе с тем после смерти Елизаветы II и становления королем принца Чарльза Арчи мог претендовать на титул Королевского Высочества.

Однако источники Daily Mail сообщают, что Чарльз планирует изменить ключевые юридические документы таким образом, чтобы Арчи не смог получить право на титул.

Инсайдер также сообщил, что такое решение принца Чарльза возмутило родителей Арчи Гарри и Меган Маркл, несмотря на то, что сами они отказались от королевских обязанностей.

Детали плана Чарльза по сокращению монархии не разглашаются, но эксперты считают, что только прямые наследники престола и их ближайшие родственники получат право на полные титулы. Они же получат финансовую и полицейскую защиту, спонсируемую налогоплательщиками.

Контекст:

Принц Гарри – младший сын принцессы Дианы и принца Чарльза. У него есть старший брат, принц Уильям (1984). Родители принца Гарри развелись в августе 1996 года, а 31 августа 1997 года принцесса Диана погибла. Автомобиль, в котором она ехала со своим возлюбленным Доди аль-Файедом, врезался в стену туннеля перед парижским мостом Альма на набережной Сены.

Весной 2018 года принц Гарри женился на американской актрисе Меган Маркл. 9 января 2020 года они заявили о намерении сложить королевские полномочия. Королевская семья сообщила, что поддержала желание принца Гарри и его жены “начать новую жизнь”.

У пары двое детей – сын Арчи (2019)  и дочь Лилибет (2021). Сейчас они проживают в США – в престижном поселении Монтесито (Калифорния). 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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