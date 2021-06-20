 

“Ялту смыло к х…рам”. Туроператор из России порадовалась потопу в оккупированном Крыму

20.06.2021, 12:34, Новости дня
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“Так просто не бывает. Это лучше, чем  Новый год, лучше, чем день рождения, лучше, чем день туризма, лучше, чем секс. Наконец-то у людей будут достойные отели, достойный отдых. Ялту смыло к х..рам. Все, нет, стоп! Не продаем сараи”, – сказала она.

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Публикация от Я знаю где солнце (@masha_albion)

На странице женщины указано, что она эксперт по туризму, побывавшая в 40 странах мира.

В комментариях к видео пользователи написали, что недостойно радоваться стихийному бедствию.

“Ты больная?! У людей бедствие, а ты радуешься?!” – отметила ms_kondra.

Позже эксперт по туризму написала в соцсети, что не радуется потопу в Ялте и принесла извинения. Она  отметила, что люди неправильно поняли ее слова.

“Естественно, что я не радуюсь потопу в Ялте, я радуюсь открытию Турции. Я радуюсь, что теперь люди смогут отдыхать в комфортных отелях за разумные деньги. Я радуюсь, что не надо получать по четыре отказа в подтверждении отеля в Абхазии для одних и тех же туристов. Я радуюсь, что матери-одиночке не надо доплачивать за санаторий “Горный”, вместо скромной четверки в Аланье, причем, доплата эта в рассрочку. Ведь наши курорты переполнены” – отметила она.

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Публикация от Я знаю где солнце (@masha_albion)

Контекст:

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

В Крыму 18 июня прошли сильные дожди. В Ялте за день выпало три месячные нормы осадков, реки вышли из берегов.

По состоянию на 20 июня в Керчи было затоплено 248 домовладений, пострадало 100 человек. В Ялте было подтоплено 36 домов, пострадало 608 человек. Среди пропавших без вести числятся двое, один человек погиб.

Россия ограничила пассажирское авиасообщение с Турцией с 15 апреля по 1 июня этого года. По официальным данным, решение ограничить полеты было связано со вспышкой коронавируса в Турции.

Авиасообщение между Россией и Турцией возобновится с 22 июня, об этом вице-премьер страны Татьяна Голикова сообщила 18 июня.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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