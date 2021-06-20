 

Экс-участница “НеАнгелов” Каминская прокомментировала слухи об отношениях с экс-нардепом

20.06.2021, 12:34, Новости дня
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В конце мая на конкурсе “Миссис Украина” Каминская появилась на красной дорожке вместе с Кацубой. Это стало поводом для слухов о романе певицы и экс-нардепа.

Однако на вопрос журналистки Кати Осадчей об их отношениях Каминская заверила, что у нее есть другой мужчина.

“Сейчас это увидит мужчина, с которым у меня отношения, и будет очень нехорошо. У меня с Сергеем никогда не было отношений. Мы решили подоставать прессу. Пусть попишут что-то. Он прошелся со мной по красной дорожке и уехал по делам”, – пояснила певица.

ВИДЕОВидео: Світське життя / YouTube
Контекст:

Группа “НеАнгелы” была основана продюсером Юрием Никитиным в 2006 году. Ее солистками стали Каминская и Вика (настоящее имя – Екатерина Смеюха). Одними из самых известных композиций группы являются песни “Юра, прости”, “Ты из тех самых”, “Роман”. 

4 марта 2021 года Каминская сообщила о прекращении деятельности группы. Никитин отметил, что группа “НеАнгелы” больше не будет давать концерты, но продолжит выступления на закрытых мероприятиях, при этом участницы группы будут самостоятельно строить сольные карьеры.

После распада группы Каминская первой дебютировала как сольная певица – в марте она презентовала песню “911” под сценическим псевдонимом Slava Kaminska. Вика презентовала сольную песню “Мы не ангелы” 21 мая.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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