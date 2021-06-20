Эксперт назвал преимущества федерального списка кандидатов ЕР

Федеральный список кандидатов «Единой России» достаточно выверен: никто из предложенных людей не имеет высокого антирейтинга и отторжения со стороны потенциальных сторонников партии, сообщил президент Фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов.

«Это позволяет «Единой России» сконцентрироваться на тех направлениях, которые партия считает выигрышными (защита, внешняя политика, врачи, образование, дети). По ним у провластно настроенных избирателей имеется консенсус», – приводятся его слова на сайте «Единой России».

Виноградов назвал участие губернаторов в региональных списках ожидаемым, как и их состав.

«При условии наличия глав регионов от оппозиционных партий деление губернаторов на членов «Единой России» и беспартийных утратило былую актуальность, а приход [губернатора Пермского края] Дмитрия Махонина и [главы Иркутской области] Игоря Кобзева в списки прогнозировался в регионах», – сказал политолог.

В целом, по словам Виноградова, съезд оказался достаточно заметным событием, итоги которого будут хорошо обсуждаться в позитивном или нейтральном ключе.

«Для «Единой России» символически и политически значимо участие Владимира Путина, который по сути взял на нем на себя и содержательное лидерство, и подготовку проекта федерального списка», – заключил он.

Напомним, съезд «Единой России» прошел 19 июня в Москве. Партия выдвинула на выборы в Госдуму более 600 кандидатов по одномандатным округам и территориальным группам. Президент РФ Владимир Путин рекомендовал «пятерку» лидеров федерального списка партии на выборах в сентябре, все кандидатуры были одобрены участниками Съезда. Помимо министра обороны Сергея Шойгу, в нее вошли министр иностранных дел Сергей Лавров, главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко, сопредседатель ОНФ Елена Шмелева, а также уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова.

В свою очередь глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции, член фракции ЕР Василий Пискарев, отметил, что из федерального списка партии следует вывод, «какие магистральные, фундаментальные направления будут являться теми путями, по которым нам предстоит идти вперед в ближайшее время».

По словам Пискарева, главы Минобороны и МИД РФ в этом списке символизируют защиту государства от иностранного вмешательства, сохранение ее суверенитета и целостности, передает РИА «Новости».

«Дальше идет тоже очень важное направление –не случайно были названы и фамилии уполномоченного по правам ребенка Кузнецовой Анны Юрьевны, и Дениса Проценко, главного врача известной больницы, которая занимается как раз лечением граждан, – врач и детский омбудсмен. Это защита детей, защита здоровья наших граждан. Не случайно было сказано, что семья, дети – это одно из самых главных направлений, приоритетов и в нашей дальнейшей работе», – подчеркнул глава думского комитета.

Он добавил, что речь идет о «перспективах, будущем нашей страны». «Елена Шмелева – один из ярких политических деятелей, которые как раз занимаются вопросами формирования будущего, она курирует вопросы одаренных детей, а это тоже наше будущее. Поэтому здесь три ярких фундаментальных направления вместе объединены, и над этим и будем дальше работать», – заключил парламентарий.

Выборы в Госдуму планируется провести во второй половине сентября 2021 года, избирательная кампания началась 17 июня. ЕР стала первой партией, которая провела съезд и выдвинула списки, теперь они должны быть заверены ЦИК.

Напомним, в субботу ЕР также утвердила проект предвыборной программы партии на выборы.