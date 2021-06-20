Названы причины победы над COVID в одном из районов Белгородской области

«Массовая информационная кампания, слаженная работа органов власти и удобство получения прививки позволили нам добиться успехов», – сообщил газете ВЗГЛЯД начальник депздрава Белгородской области Андрей Иконников. Ранее стало известно, что в Краснояружском районе с 1 по 19 июня не выявлено ни одного человека с COVID, а сама область занимает второе место в РФ по темпам вакцинации взрослого населения.

«Мы понимаем, что вакцинация эффективна при борьбе с коронавирусом. Любая пандемия в мире, сколько их было за всю историю, побеждалась именно вакцинацией. Многие, к сожалению, этого не понимают. Поэтому мы совместно с главами местного самоуправления и администрацией области проводим массовую информационную кампанию, убеждая людей в том, что лучше сделать прививку, чем потом заболеть», – отметил начальник департамента здравоохранения Белгородской области Андрей Иконников.

Он указал, что вакцинация населения была организована таким образом, чтобы людям было удобно прививаться. «Во-первых, конечно, прививку можно сделать в поликлинике, записавшись через портал Госуслуг. Во-вторых, у нас работают выездные мобильные бригады в торговых и развлекательных центрах, во всех парках и скверах, на рынках. В-третьих, организованы и выезды на дом. Во всех муниципалитетах работает комплексная бригада – врач, глава сельского поселения или глава управы в городе, соцработник», – перечислил Иконников.

«Краснояружский район сейчас у нас лидер по вакцинации. В районе практически на 90% выполнили план для того, чтобы достичь популяционного иммунитета. А главная наша цель – привить население и, собственно, достичь популяционного иммунитета», – подчеркнул начальник депздрава.

«Однако нельзя дать стопроцентную гарантию, что прививка полностью исключает возможность заболеть. Надо понимать, что вакцинация дает иммунитет. Если человек сделает прививку и заболеет, то у него не будет осложнений. Это касается любой вакцинации, в том числе и от гриппа, – указал собеседник. – За весь период вакцинации в Белгородской области только 30 человек заболело после прививки – все в легкой форме, все быстро выздоровели. Ни одной смерти привитого человека не зарегистрировано. А привито у нас порядка 400 тыс. человек».

«Это большой пласт работы, – продолжил Иконников. – Мы понимаем, что вакцинация действует и эффективно защищает от коронавируса. Я привился еще 1 октября, работал в красной зоне. Но, к счастью, не заболел. Поэтому, на мой взгляд, вакцинация – основной действующий фактор при борьбе с коронавирусом».

«Поэтому, если работодатели, органы власти, муниципалитеты заинтересованы в том, чтобы побыстрее избавиться от этой болезни, то все получится. Мы, медицинские работники, понимаем, что можем заняться просветительской работой, можем уколоть, но поднять население крайне сложно. Поэтому только слаженная работа всех органов власти позволит вернуться к прежней жизни без ограничений», – заключил Иконников.

В воскресенье стало известно, что в Краснояружском районе Белгородской области с 1 по 19 июня не выявлено ни одного человека с коронавирусом. Район является лидером по числу вакцинированных граждан, прививку двумя компонентами вакцины сделали 56% взрослого населения.

Кроме того, Белгородская область занимает второе место в РФ по темпам вакцинации взрослого населения от COVID-19. За минувшие сутки в регионе выявлено 75 случаев заражения коронавирусом. Всего же за все время в Белгородской области зарегистрировано 39 904 случая коронавируса, скончались 704 человека, говорится в сообщении на сайте администрации региона.

Напомним, в РФ за минувшие стуки выявлено 17 611 новых случаев коронавируса, всего в стране с начала пандемии зарегистрировано 5,3 млн случаев инфекции.