В Пензе в многоэтажке произошел хлопок газа

В девятиэтажном доме в Пензе случился хлопок газа, пострадавших нет, эвакуировано 25 человек, сообщила начальник пресс-службы регионального главка МЧС Анна Шупилова.

«Произошел хлопок газа на кухне в четырехкомнатной квартире на шестом этаже девятиэтажного панельного дома 1974 года постройки (всего три подъезда, 105 квартир). В квартире находились два человека. Погибших, пострадавших нет… Проведена эвакуация 25 человек, детей нет, из одного подъезда», – цитирует ее РИА «Новости», уточняется, что в квартире повреждена рама оконного проема на кухне, повреждена входная дверь и остекление одной из межкомнатных дверей, деформирована гибкая подводка к газовой плите.

Утром в пятницу на восьмом этаже девятиэтажного жилого дома в Химках произошел хлопок газа, после которого обрушились перекрытия и началось возгорание. Рассматривается две версии произошедшего – неисправность газового оборудования и утечка газа.