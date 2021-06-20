 

Юрист рассказал о возможности отстранения не желающих прививаться сотрудников

20.06.2021, 12:24, Разное
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Михаил Барщевский заявил, что сотрудников сферы услуг, которые отказываются от вакцинации, должны быть отстранены от работы без сохранения заработной платы. Если же сотрудник имеет противопоказания к прививкам от коронавируса, его должны отстранить с сохранением двух третей зарплаты.

Также Барщевский отметил, что может быть возбуждено уголовное дело, если работник предоставит поддельный сертификат о вакцинации. “Хочу подчеркнуть, что в данной ситуации “левая” справка о наличии противопоказаний образует состав уголовного преступления, поскольку является документом, дающим права и освобождающим от обязанностей”, – пояснил юрист.

Напомним, главный государственный санитарный врач Москвы Елена Андреева предписала провести в столице обязательную вакцинацию работающих в сфере услуг. Согласно документу, получить прививку от коронавируса должны не менее 60% сотрудников организаций.

Ранее “Дни.ру” писали, что бизнес Москвы позитивно оценил обязательную вакцинацию 60% работников. По мнению столичных предпринимателей, это позволит заведениям “работать, а не стоять закрытым и нести убытки”.



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