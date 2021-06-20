Летний педикюр должен сочетаться с одеждой или природой: вдохновляющие примеры для отличного настроения

Летом можно сделать красивый и стильный педикюр, а также использовать более яркие и насыщенные цвета для этого. Лето 2021 года приносит нам новые тенденции. Например, в этом году популярностью пользуется тематический педикюр, который должен сочетаться с одеждой, аксессуарами и природой. Вот несколько интересных вариантов, заслуживающих внимания. Вот несколько способов, как можно оформить ногти и украсить ноги.

Розовые тона

В этом году популярностью пользуются все розовые оттенки, от пастельного до конфетного. Также актуальными будут яркие неоновые цвета.

После более темных тонов, которые преобладали в зимние и осенние месяцы, это просто восхитительный и долгожданный вариант, чтобы окунуться в летнее настроение. Нежно-розовые тона смотрятся очень красиво, однако при этом не сильно бросаются в глаза, а хорошо гармонируют с летними платьями.

Если хочется чего-то достаточно необычного, то можно покрасить ногти на ногах в разные оттенки розового и добавить стразы. Это поможет придать маникюру красивую нотку гламура. Это просто идеальный дизайн для летнего отдыха.

Нейтральные цвета

Отлично смотрится натуральный естественный оттенок. Этим летом в моде нюдовые тона. Отлично смотрятся бежевые оттенки. Элегантный и нежный педикюр очень хорошо подойдет совершенно любому образу.

Нежные тона позволят буквально сиять, не привлекая к себе слишком много внимания. Однако очень важно правильно выбрать оттенок. Например, женщинам со светлой кожей идеально подойдут розовые оттенки. Если же кожа светлая, то лучшим вариантом станут бежевые тона.

Белый

Это классика, которая всегда будет пользоваться большой популярностью и никогда не выйдет из моды.

Яркий белый лак отлично смотрится на пальцах ног и помогает создать контраст с яркими белыми платьями. Можно выбрать полностью монохромный педикюр или же добавить красивые блестки и другие украшения.

Синий

От бирюзового до королевского синего или же небесно-голубого – все эти летние оттенки лака для ногтей пользуются популярностью.

Это одна из самых лучших летних тенденций. Цветная палитра достаточно широкая, поэтому каждая модница может найти для себя идеальный вариант.

Кроме того, есть множество удивительных вариантов дизайна. Отлично смотрится синий педикюр в сочетании с геометрическими фигурами. Это поднимает настроение и заставляет мечтать о солнце, пляже и летнем отдыхе.

Зеленый цвет

Светлый оттенок зеленого буквально излучает особую легкость и свежесть. Он будет актуальным на протяжении всего летнего периода. Этот цвет хорошо подходит к любому оттенку кожи и всегда выглядит просто роскошно.

Лето является просто идеальным временем для того, чтобы экспериментировать и наносить на ногти сочные и яркие цвета лака. Именно поэтому, если вы хотите выразить свое настроение при помощи педикюра, то лучше всего это сделать при помощи зеленого цвета. Кроме того, такой педикюр создает ощущение близости к природе.

Желтый

Яркий или приглушенный желтый цвет просто отлично смотрится на ногтях. Это один из самых красивых летних оттенков, который часто ассоциируется со счастьем.