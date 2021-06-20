Как самостоятельно очистить обивку от следов маркера: простой способ с перекисью

Наверняка с этой проблемой сталкиваются многие родители, ведь в творческом порыве малыши нередко разрисовывают мебель. В итоге она выглядит очень неэстетично. Каким средством лучше всего удалить следы от фломастера на обивке? Узнаете об этом из данной статьи.

Что понадобится?

Если возникла необходимость очистить поверхность от таких художеств, вам нужно сначала обзавестись одним из следующих химических веществ. А именно изопропиловым спиртом, жидкостью для снятия лака, перекисью водорода, лаком для волос, ферментным пятновыводителем или дезинфицирующим средством для рук. Стоит отметить, что изопропиловый спирт и жидкость для снятия лака считаются самыми лучшими средствами. Некоторые умельцы заменяют спирт водкой, ацетоном, средством для мытья окон, одеколоном и другими растворителями. Важно, чтобы содержание спирта в них было не менее 45%. Также довольно действенным является перекись водорода. Судя по отзывам, многие хозяйки очищают следы от маркера именно этими средствами. Кроме того, не обойтись без воды, фена, медицинских салфеток и полотенца.

Что необходимо сделать?

После того как выберете чистящее средство, нанесите его на ткань. Чтобы не испортить мебель, прежде чем его использовать, испытайте на скрытом участке мебели. Может быть так, что после взаимодействия средства с обивкой, произойдет неблагоприятная реакция. Если это произошло, то от этого вещества придется отказаться и попробовать другое. После тестирования чистящее средство нанесите на рисунок, который вы собираетесь удалить. На данном этапе не желательно жестко надавливать на загрязненную поверхность и сильно растирать, иначе пятно впитается в поверхность или увеличится в объеме. Промокнув след от маркера, оставьте на несколько минут. По истечении этого времени пятно можете промокнуть и смывать обычной водой. Очищенный участок теперь остается высушить. Для этой цели сначала промокните воду полотенцем, а затем используйте фен.

Что еще можно порекомендовать?

Если удалить пятно не получилось, попробуйте следующий способ. Чистящую смесь можно приготовить из пищевой соды и зубной пасты. Эти ингредиенты смешиваются в пропорции один к одному. Сделать это можно как в небольшой емкости, так и непосредственно на обивке. В итоге у вас получится паста, которая должна прореагировать с загрязнением несколько минут.

Очищать след от фломастера нужно круговыми движениями с использованием салфетки.