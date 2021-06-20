Новый седан GAC Empow55 доступен для заказа в Китае

Китайский бренд GAC объявил о начале приема заказов на модернизированный седан GAC Empow55.

Автомобиль доступен исключительно на местном рынке. Модель выполнена на платформе GPMA. По внешнему виду бросается в глаза увеличенная решетка радиатора. В салоне применили виртуальную приборную панель, а также установили мультимедийный комплекс. На данный момент известно, что под капотом седана установлен 1,5-литровый турбированный двигатель, мощность которого составляет 177 л.с.

Приобрести новый китайский седан на местном рынке можно по цене от 99 тысяч юаней. В дальнейшем производитель планирует существенно расширить линейку силовых агрегатов. Остальные подробности пока остаются неизвестными.