Кроссовер Ford Puma ST в версии Gold Edition дебютировал в Европе

Американская компания Ford официально выпустила на рынке Европы модернизированный экземпляр Puma ST Gold Edition.

Данный автомобиль разрабатывался с учетом пожеланий клиентов, которым самостоятельно выбирать оттенки кузова и другие параметры в отношении модели. Известно, что модель Puma ST пользуется достаточно высоким спросом на европейском рынке, тогда как выход доработанной модификации позволит существенно привлечь внимание к автомобилю.

Что касается технических характеристик, модернизированная модель Puma ST Gold Edition оснащается 1,5-литровым турбированным двигателем с шестиступенчатой механической коробкой передач. Пока стоимость данной модели остается неизвестной до выхода в свободную продажу.