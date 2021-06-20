Герои нашего времени: 5 фактов о российских медработниках в эпоху COVID-19



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Коронавирус унес жизни более 1,3 тысяч жизней российских медиков

В апреле 2020 года российские медики создали «Список памяти» — открытый документ, в который они вносят данные о погибших коллегах. На сегодняшний день в нем значится 1 386 имен. При этом российские власти до сих пор обходят стороной вопрос оценки смертности медицинских работников во время пандемии, и официальных данных об этом нет. В мае прошлого года руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила в эфире телеканала «Россия-1» о том, что смертность медработников во время пандемии не отличается от других периодов.

Больше половины медиков сообщили о снижении доходов в пандемию

По данным Росстата, средняя зарплата врачей в РФ по итогам первого полугодия 2021 года составила 87 093 рубля (за первое полугодие 2020 года — 80,8 тысяч рублей). Большинство регионов ввели дополнительные выплаты медработников, а во время пандемии российское правительство утвердило стимулирующие доплаты за повышенную нагрузку при работе с пациентами с COVID-19. Таким образом, если судить по официальным данным, российские врачи находятся в «шоколаде». Однако все эти цифры очень далеки от реальности.

Осенью 2020 года RNC Pharma и «Медвестник» провели исследование среди врачей, показавшее, что более чем у половины российских специалистов (55%) доходы снизились во время пандемии.

У 12% респондентов заработок «резко сократился», у 37% — «заметно уменьшился». Причины называются разные, от вынужденного отпуска до увольнения. Еще 6% участников сообщили о том, что их доходы увеличились, однако они не соответствуют росту нагрузки. О безусловном росте заработной платы заявили лишь 12% специалистов.

Что касается «ковидных» надбавок, то у 20% врачей на фоне их выплаты были сокращены другие выплаты, из-за чего общий уровень доходов в результате снизился.

Многих российских врачей ждет «вьетнамский синдром»

Недавно Королевский колледж Лондона опубликовал результаты исследования психологического состояния врачей и медсестер «красных зон», которые оказались еще более удручающими: около половины (39,5%) медиков имеют симптомы тяжелого посттравматического расстройства (ПТСР), который также называют «вьетнамским синдромом». Это тяжелое психоэмоциональное состояние, которое может длиться более месяца и сопровождаться тревожностью, бессонницей, депрессией, паническими атаками. Как правило, ПТСР возникает уже после травмирующих событий,

В РФ нет такой статистики, однако авторы проекта «Мы рядом» для оказания бесплатной помощи медработникам и их семьям еще в прошлом году отмечали высочайший уровень стресса среди специалистов.

«По нашим наблюдениям, самые тяжелые эмоции испытывают не те медики, которые работают в «красных зонах», а их коллеги, наблюдающие ситуацию со стороны. Те, кто борется с эпидемией в «красных зонах», вовлечены в активное действие, у них есть какой-то понятный порядок работы. Такие специалисты испытывают очень много чувства вины за то, что не смогли кому-то помочь, за то, что раздражаются на пациентов. Но их коллегам, которые не работают рядом с ними, ничуть не легче. Их не оставляет равнодушными смерть коллег, несправедливость, с которой они сталкиваются», — рассказала МедПорталу автор проекта психолог Надежда Сафьян.

Она отметила, что многих врачей ждет тяжелый «вьетнамский синдром», и психологи разрабатывают специальные программы для поддержки таких людей.

Около трети российских врачей чувствуют постоянный страх при работе с наркотическими препаратами

В декабре прошлого года Мосгорсуд оштрафовал детский хоспис «Дом с маяком» за технические ошибки в ведении журнала учета наркотических и психотропных препаратов, которые выписывают подопечным медучреждения. Решение было отменено во многом благодаря общественному резонансу, однако эта история в очередной раз обнажила огромную проблему, с которой сталкиваются врачи при работе с наркотическими препаратами.

Согласно опросу, проведенному компанией «Медицинские технологии», 26,9% врачей-специалистов испытывают постоянный эмоциональный дискомфорт и страх из-за возможных проблем, 38% периодически испытывают такие чувства. Еще 23,1% признались, что периодически сталкиваются с различными трудностями. Чаще всего у врачей возникают неприятности из-за ошибок в ведении журналов учета (47,6%), постоянных проверок, в том числе без повода (22%), утерю препарата по недосмотру или неосторожности (8,2%). Еще 22,2% опрошенных признались, что ситуация настолько тяжелая, что выделить конкретную проблему как первоочередную очень сложно.

Большинство врачей (77,9%) считает, что улучшить систему работы с наркотическими и психотропными веществами можно только одним способом — через полный пересмотр и смягчение правил оформления документации учета таких препаратов.

Профессия врача стала популярнее профессии программиста

Несмотря на огромные тяготы, выпавшие на долю медиков во время пандемии, престиж профессии значительно вырос в последние месяцы — многим выпускникам хочется стать супергероями. Согласно исследованию сайта SuperJob, в 2020 году у потенциальных абитуриентов высших учебных заведений большой популярностью пользуются вузы, где учат на врачей — 21% старшеклассников выразили желание посвятить жизнь медицине. При этом программистами планируют стать всего 15%, хотя, как известно, условия работы и заработки в IT-сфере одни из самых высоких.

«Изменились ли студенты медицинских вузов за последние двадцать лет? Я так скажу: во все времена люди одинаковы, и есть те, кто хочет учиться, умеет получать информацию, и есть люди, которым ничего не нужно и они случайно попали в медицинский вуз, — рассказал MedPortal врач-кардиолог, кандидат медицинских наук, доцент кафедры факультетской терапии No1 Института клинической медицины Сеченовского университета Антон Родионов. — У меня много студентов, которыми я горжусь и восхищаюсь, и могу сказать одно: не волнуйтесь, медицина будущего в надежных руках. Главное эти руки не растерять».