 

В Киеве задержали криминального авторитета Деда, которого уже трижды выдворяли из Украины – полиция

20.06.2021, 11:36, Новости дня
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“Речь идет о 56-летнем гражданине Армении, которого в июле прошлого года выдворили из Украины с запретом на въезд на 15 лет. Неоднократно судимый мужчина имеет существенные связи с криминалитетом”, – отметили в пресс-службе.

В полиции добавили, что мужчина отбывал 12-летнее наказание в исправительных колониях Херсонской и Львовской областей, где имел “статус” так называемого смотрящего. 

Мужчину несколько раз выдворяли из Украины.

“В феврале 2019 года суд принял решение о его выдворении за пределы Украины. Однако через два месяца он вернулся в Украину и его снова задержали. Во второй раз его выдворили в августе 2019 года с запретом въезда на пять лет. Изменив имя, Дед вернулся в Украину самолетом в октябре 2019 года. Через несколько месяцев правоохранители разоблачили злоумышленника. Третье выдворение “авторитета” состоялось в июле 2020-го. Тогда ему запретили въезжать в Украину до 2035 года. Однако и это не остановило мужчину от попытки раз прибыть в государство для распространения своего преступного влияния”, – проинформировала пресс-служба.

Полиция получила информацию о попытке Деда вернуться в Украину через пункт пропуска Волынской таможни.

“18 июня правоохранители задержали Деда на основании решения суда. “Авторитет” помещен в пункт временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства, незаконно находящихся в Украине с последующим принудительным выдворением”, – отметили в Нацполиции.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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