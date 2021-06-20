 

“С целюлькой, кругленькая и немножко дурочка”. Беременная MamaRika показала большой живот в купальнике с декольте

20.06.2021, 11:36, Новости дня
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“Такая, как есть… С целюлькою, кругленькая и немножко дурочка. Поймала солнца буквально на пять минут, и уже хэппи”, – подписала певица снимок.

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Публикация от MamaRika (@mamarika_official)

“Какая же ты! Тебе очень идет беременность”, – написала bulkina_ola.

“Какая Вы красивая, очень идет Вам животик”, – добавила i_nnav.

“Все это естественный процесс. Если у Вас появился целлюлит, любить меньше мы Вас не станем”, – отметила mamarika_official.

Контекст:

MamaRika (настоящее имя певицы – Анастасия Кочетова) родилась в 1989 году в городе Червоноград Львовской области. Ранее певица выступала под псевдонимом Эрика, но в 2016 году вынуждена была от него отказаться после прекращения работы с украинским продюсером Сергеем Кузиным.

Сейчас продюсером певицы является ее муж, актер и ведущий Сергей Середа – пара тайно зарегистрировала брак в марте 2020 года. В январе 2021-го супруги переехали из Киева в Одессу.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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