 

В Минфине объяснили трату 5,4 млрд на празднование 30-й годовщины независимости Украины

20.06.2021, 11:36, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

План мероприятий кроме праздничных торжеств включает инфраструктурные проекты, в частности модернизацию шести региональных аэропортов, развитие европути Киев – Львов – Скнилов, завершение строительства нового лечебно-диагностического комплекса “Охматдет”, отметили в пресс-службе.

“Прогнозируемая сумма расходов в объеме 5,4 млрд грн включает расходы на строительство и модернизацию таких объектов. Сумма расходов непосредственно на торжества прогнозируется на уровне 100 млн грн”, – заявили в Кабмине.

Финансирование всех мероприятий будет осуществляться за счет государственного, местных бюджетов, других источников, в том числе частных инвестиций, грантов, донорской помощи, уточнили в релизе.

Кабмин планирует потратить на празднование 30-й годовщины независимости Украины более 5,4 млрд грн. Об этом 19 июня написала  “Экономическая правда”.

Контекст:

Украина будет отмечать 30-ю годовщину независимости 24 августа этого года.

После избрания Владимира Зеленского президентом формат празднования Дня Независимости изменился. В 2019 году на Крещатике и Майдане Незалежности состоялись концерт и награждение военнослужащих, учителей и спортсменов. В 2020 году торжества прошли на Софийской и Михайловской площадях: украинские звезды шоу-бизнеса исполнили попурри из самых известных хитов, написанных за 29 лет независимости, а президент вручил награды военнослужащим, медикам, ученым и учителям. В течение двух последних лет в Киеве проходил альтернативный Марш защитников Украины, в организации которого власти не участвовали.

В августе 2020 года Зеленский заявил, что проводить военные парады в Киеве сейчас неуместно, а техника должна находиться в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе. Тогда он пообещал провести парад в Украине после установления прочного мира на Донбассе.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

13.06 / Кнессет утвердил нового премьер-министра Израиля

10.05 / В Партии пенсионеров поддержали слова Путина о «недобитых карателях»

26.02 / Компания BMW вывела на тесты купе M2 2023 модельного года

30.03 / Названа дата выступления Манижи в полуфинале «Евровидения»

01.04 / Арестович о войне на Донбассе: Мира не будет. Россия будет атаковать Украину ближайшие 10 лет

15.09 / Киевское “Динамо” проходит в следующий этап Лиги чемпионов, победив “АЗ” 2:0

30.05 / Мясников рассказал об опасности чувства недосыпа

13.08 / Глава МВД Белоруссии извинился за травмы случайных людей на акциях протеста

26.10 / Новый японский премьер собрался поставить точку в переговорах о южной части Курил

21.05 / Адвокат Чауса подал иск к ГБР, суд открыл производство

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика