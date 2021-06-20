“Я понимаю реальность”. Никитюк объяснила, почему не планирует искать любовь на шоу “Холостячка”

“Честно, не могу сказать, что я до сих пор комплексую, но в принципе я понимаю реальность, это было бы как “Белоснежка и семь гномов 2″. Возможно бы и нашла [любимого], а возможно и потеряла бы все, что есть”, – объяснила Никитюк.

Телезвезда также призналась, что ее родители уже смирились с тем, что она еще нескоро выйдет замуж.

Никитюк также рассказала, что соцсети – главная часть ее заработка. У нее в Instagram почти 4 млн подписчиков и одна из самых дорогих реклам в украинском шоу-бизнесе.

“За прошлый год у меня было одно шоу “Кто сверху?” и мы все почти просидели без работы. Я очень рада, что я успела попасть в этот вагон соцсетей”, – говорит телеведущая.

ВИДЕОВидео: Світське життя / YouTube

Контекст:

Никитюк в 2011 году приняла участие в программе “Рассмеши комика” на телеканале “Интер”, а спустя год стала ведущей программы о путешествиях “Орел и решка” на этом же канале. Она снималась в четвертом и пятом сезонах шоу, а также была ведущей других развлекательных программ на “Интере” и К1.

С 2018 года Никитюк работает на “Новом канале”, где ведет шоу “Кто против блондинок?”, “Le Маршрутка”, “Кто сверху?”.

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