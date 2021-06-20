Мнение: Установка

В Москве зафиксировали повторные случаи заражения COVID-19 у переболевших коронавирусом и тех, кто прошел вакцинацию против инфекции. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу «Россия-1».

«Мы видим повторные заболевания, видим заболевания у тех, кто сделал прививку», — заявил Собянин.

По словам главы города, такая тенденция связана с распространением в столице индийского штамма заболевания. «Уровень иммунитета для того, чтобы оградить себя от индийского штамма, нужен, чтобы был в два раза выше, по сравнению с уханьским», — пояснил Собянин.

Очень характерный пример, как одна ложь порождает другую, та — третью, и в итоге на тоненькой ножке исходного вранья начинает громоздиться огромная и тяжелющая Большая Ложь.

Самая первая ложь в том, что коронавирус — это нечто особенное. Ну вот просто ах. "Вот заболеете и поймете!" И именно этим обусловлен глобальный террор со всеми этими масками, карантинами, локдаунами и прочей радостью.

Любая научная дискуссия на тему коронавируса немедленно пресекалась, причем предельно показательной является реакция крупнейших глобальных социальных сетей. Сегодня они — альтернатива системым СМИ и в целом вполне способны быть площадкой для альтернативных СМИ дискуссий. Да, девяносто или девяносто девять процентов таких дискуссий будет обычным трепом, но у профессионалов есть возможность и общения, и донесения информации до аудитории. Увы, но глобальные сети уничтожили эти возможности, закрыв рот всем, имеющим любую отличную от «партийной» установки точку зрения.

В реальности мы видим, что коронавирус мало чем отличается от всех прочих ОРЗ и ОРВИ — не в клиническом смысле, а в эпидемиологическом. Уже видна сезонность этого заболевания, которую выдают за мифические «волны». А значит — каждый новый сезон — это новый доминирующий штамм. А потому все входит в привычное русло: к каждому штамму нужно готовиться как к отдельному заболеванию.

Но есть политическая установка, а потому ложь продолжается. И людей гонят вакцинироваться не просто неапробированной положенным образом вакциной, так еще и заведомо неэффективной, так как варили ее против другого штамма. А заявления медиков от политики про возможность колоться до второго пришествия одним и тем же препаратом выглядит даже с точки зрения обывателя крайне недостоверными.

Всё это, повторюсь, предмет для дискуссий (за одним нюансом — научных дискуссий, а не политических, поэтому члены Единой России с дипломами могут идти лесом). Но дискуссий нет, а потому нет и доверия. Нет доверия — сопротивление людей насилию со стороны власти будет расти. Слабые или попавшие в непреодолимые обстоятельства будут вынуждены идти на укол, остальные будут либо покупать липовые справки, либо уклоняться от заботы как смогут. Что на самом деле ничего хорошего не несет — сама по себе болезнь реальна, вот только методы по борьбе с ней и неадекватны, и бесчеловечны. Как бесчеловечным является, скажем, насильственное удерживание детей в Крыму, брошенных буквально за решетку по приговору местного санитарного врача, о чем последние несколько дней практически кричит занимающийся этой проблемой Александр Саверский. Но в санитарном бараке свои правила, и у доктора Менгеле свое представление о научных подходах.

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