Мнение: Маска, бахилы и перчатки: выберите одно

Не успели мы привыкнуть к маскам, как в Россию пришла мода на отказ от бахил. Частные клиники пишут, что к ним теперь можно заходить вот прямо в ботинках, так как бахилы, — если верить руководству клиник, — приносят больше вреда, чем пользы. Цитирую из объяснительной листовки:

https://www.instagram.com/p/CKdrw7Cg9_8/

Нам уже сложно представить, что клиника может быть без бахил. Они всегда ждут нас у входа раньше, чем гардероб и приветливые администраторы ресепшн.

Но даже с очень привычными вещами порой стоит расставаться, если их целесообразность сомнительна.

Поэтому мы решили: теперь пациенты и сотрудники DocDeti и DocMed не надевают бахилы при входе с улицы.

И в этой теме, конечно, мы обращаемся к исследованиям.

— использование бахил даже в отделениях интенсивной терапии не помогает предотвратить заражение распространенными патогенами и не влияет на продолжительность пребывания пациентов в стационаре и смертность;

— бахилы не защищают от бактерий и вирусов. Более того, когда вы снимаете и надеваете бахилы, вы касаетесь своей обуви, что скорее будет способствовать распространению инфекций (если вы потом почешете этой рукой глаз, возьмётесь за ручку двери и т.д.;

— бахилы не защищают от грязи. Протёкшие из бахил снег или грязь все равно пачкают пол и вашу обувь;

…

— в бахилах может быть скользко — это риск травм, особенно среди постоянно бегающих малышей. Если тщательно «потопать» перед входом, а потом пройти по коврикам, грязи практически не останется;

— есть опыт зарубежных и некоторых российских клиник, которые перестали использовать бахилы. Вопреки страхам, грязнее в этих клиниках не стало.

Клиника, инстаграм которой я процитировал выше, не единственная — отказываются от бахил и другие медучреждения:

https://argumenti.ru/health/2021/04/718458

Лично я, не имеющий никакого отношения к медицине обыватель, прощание с бахилами поддерживаю. Руки и вправду пачкаются в процессе надевания, а вымыть их сразу после гардероба не всегда возможно, особенно в государственных клиниках. Также бахилы действительно бывают очень скользкими, проверено на собственном опыте. Сомневаюсь, что польза от бахил перевешивает тот риск, которому подвергают себя падающие пенсионеры — кости с возрастом становятся хрупкими и легко ломаются, при этом переломы зарастают невероятно долго.

С другой стороны, каждое ниспровержение традиций должно предваряться полноценными исследованиями и экспериментами. С масками и перчатками, насколько я понимаю, всё уже доказано: маски помогают в борьбе с вирусом, перчатки — не помогают. Что насчёт бахил? Действительно ли пора отправлять этот назойливый аксессуар в отставку, на страницы книг по истории медицины?