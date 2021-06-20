Именины для Максима – Личное мнение

На выходных случилась ещё одна огромная радость — наша любимая, наше всё и даже больше, чем всё, Аллочка Борисовночка Пугачёва отметила юбилей!

Правда, не свой — ей самой-то 72, а Максима Галкина. Масик стал взрослым — исполнилось 45, и он вошёл в группу тяжёлого течения по коронавирусу.

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Видео: Телеграм

72-летнее сокровище нации, её муж, её дочь, которая старше мужа, и куча других гостей, включая моего любимого Коленьку Пшеничку Баскова, которого бросила одна моя подружка перед венчанием, собрались, чтобы сделать праздник былью.

Лучшие люди страны. Как говорят сейчас — инфлюенсеры. Кучно, дружно, в обнимашечку — а как иначе, если радость такая? В общем, всех сплотил юбилей.

Можно ли было обойтись без широкой масленицы, когда в столице — взрыв по новым случаям инфицирования коронавирусом?

Нельзя. Пир во время чумы — историческая традиция тех, у кого есть деньги.

Больше чумы — шире праздник. Тем более, многие переболели в прошлом году и знать не хотят, что индийскому штамму совершенно плевать на это.



Фото: Соцсети

Некоторые несознательные граждане могут задаться вопросом: а что там с ограничениями, которые введены Собяниным? Вроде ж, гулять можно только при социальной дистанции, в масках и до определённого часа?

Отвечу: наверное, гАлкин устроил себе именины не ночью, а утром. Маленький он ещё, а для маленьких — утренник. А темно вокруг — потому что потому.

Почитала вчера комментарии. Мастер стрижки собак пишет: ты, Лена, сука. Продалась и топишь за вакцину. Почитай ведущих вирусологов, чтобы совесть тебе подсказала, что прививаться грешно.

И так хорошо этот комментарий наложился на видео, что села я и задумалась: а может, взять бы вас всех, как в Китае и в Израиле, построить по росту, пересчитать, составить список по фамилиям с А до Я, и под конвоем — в прививочный кабинет?

Болтунов — пороть. Отмечающих праздники — пороть. Уклоняющихся от вакцинации — пороть. Зачем пороть? А даже объяснять бы не стала — бестолку.

Понимаю, жестоко. А иначе-то вы не понимаете, да?

Впрочем, есть ещё вариант — оставить в покое вас. Заражайтесь, болейте, умирайте. Вернуть больницы в нормальный режим, а ковидных просто не принимать.

Не привился? Толпился среди себе подобных? Не жалел ни себя, ни окружающих? Так и хрен бы с тобой. Не выживешь — знать, судьба такая. Инфлюенсеров похороним с почестями. Мастеров стрижек собак — без них.

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