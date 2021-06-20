Диетологи назвали пользу яиц при похудении
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Диетологи рассказали, почему полезно есть яйца при похудении. Этот продукт способствует снижению веса, поскольку позволяет не чувствовать голод.
Яйца обладают высокой пищевой ценностью, их можно готовить разными способами. В одной единице продукта содержится 6,3 грамма растительного белка и менее 1 грамма углеводов. В результате организм насыщается, а уровень инсулина не повышается.
Яйца считаются низкокалорийным продуктом. Если на завтрак съесть их две штуки и один кусок тоста из цельного зерна, то получится 232 калории. К тому же в яйцах много витаминов, присутствует железо, помогающее в течение дня поддерживать должный уровень энергии.
Продукт помогает контролировать уровень глюкозы в крови. В особенности это важно тем, кто страдает диабетом или же имеет предрасположенность к данной болезни.
Источник: inosmi.ru
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