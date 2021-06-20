Диетологи назвали пользу яиц при похудении

Диетологи рассказали, почему полезно есть яйца при похудении. Этот продукт способствует снижению веса, поскольку позволяет не чувствовать голод.

Яйца обладают высокой пищевой ценностью, их можно готовить разными способами. В одной единице продукта содержится 6,3 грамма растительного белка и менее 1 грамма углеводов. В результате организм насыщается, а уровень инсулина не повышается.

Яйца считаются низкокалорийным продуктом. Если на завтрак съесть их две штуки и один кусок тоста из цельного зерна, то получится 232 калории. К тому же в яйцах много витаминов, присутствует железо, помогающее в течение дня поддерживать должный уровень энергии.

Продукт помогает контролировать уровень глюкозы в крови. В особенности это важно тем, кто страдает диабетом или же имеет предрасположенность к данной болезни.

Источник: inosmi.ru