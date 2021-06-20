 

Диетологи назвали пользу яиц при похудении

20.06.2021, 10:40, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Диетологи рассказали, почему полезно есть яйца при похудении. Этот продукт способствует снижению веса, поскольку позволяет не чувствовать голод.
Яйца обладают высокой пищевой ценностью, их можно готовить разными способами. В одной единице продукта содержится 6,3 грамма растительного белка и менее 1 грамма углеводов. В результате организм насыщается, а уровень инсулина не повышается.

Яйца считаются низкокалорийным продуктом. Если на завтрак съесть их две штуки и один кусок тоста из цельного зерна, то получится 232 калории. К тому же в яйцах много витаминов, присутствует железо, помогающее в течение дня поддерживать должный уровень энергии.

Продукт помогает контролировать уровень глюкозы в крови. В особенности это важно тем, кто страдает диабетом или же имеет предрасположенность к данной болезни.

Источник: inosmi.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

07.08 / Мнение: Запретная зона – кино без маски

16.09 / Мнение: СВР о “народных протестах” и Тихановской

16.05 / Мнение: Зеленый берет “Икар Лесников” на службе ГРУ

09.08 / Два бывших «зеленых берета» приговорены к 20 годам за участие в попытке вторжения в Венесуэлу

19.05 / В годовщину свадьбы Меган и Гарри: Кейт Миддлтон посетила музей Виктории и Альберта

14.09 / Прорыв с Бойко

16.07 / Теперь официально: Канье Уэст подал заявку на участие в выборах президента США

12.03 / В России введут уголовную ответственность за незаконное обучение боевым искусствам

27.09 / Врач призвал есть йогурт для увеличения продолжительности жизни

17.09 / Сексуальный образ Кристины Асмус спровоцировал споры среди пользователей

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика