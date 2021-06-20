Россиян предупредили об аномальном тепле и непогоде

Метеорологи предупредили россиян о непогоде и аномальном тепле. В европейской части РФ в ближайшие дни сохранятся высокие температуры.

Температура атмосферного воздуха в ряде российских регионов регионов превысит норму на 8-9 градусов. В южной части РФ показатели поднимутся на 4-6 градусов.

Температура больше 16 градусов ожидаются в Якутии и Красноярском крае. В самом Якутске метеорологи спрогнозировали 32 градуса выше нуля.

В Сибири и на Урале с 20 по 22 июня ожидаются довольно сильные ливни. Скорость ветра при этом может составить 25 метров в секунду, пишет издание «Политэксперт».