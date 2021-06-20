 

В Ялте возросло число пропавших и пострадавших после потопа

20.06.2021, 10:38, Новости дня
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По ее словам, пострадали 24 человека, среди пропавших без вести числятся двое, один человек погиб.

“Дождя нет больше суток, но остаются два участка, которые вызывают опасения – улицы Кривошты/Вергасова и Кореиз. На месте работают военные, МЧС, сотрудники администрации, включая моих замов. Призываю не отказываться от эвакуации из тех домов, которые находятся в зоне риска”, – отметила Павленко.

Она рассказала, что в Кореизе – напряженная ситуация, потому что в поселок стекает большой поток воды с гор. В районе подтопления находятся частные дома, из которых нужно эвакуировать жителей.

https://www.facebook.com/pavlenkojp/videos/1228044980983140/

“Министерство чрезвычайных ситуаций” Крыма 20 июня сообщило, что в Керчи затоплено 248 домовладений, пострадало 100 человек. В Ялте было подтоплено 36 домов, пострадало 608 человек.

“Откачана вода в 28 домовладениях, 12 социально значимых объектах, 17 подвальных помещениях жилых многоквартирных домов”, – уточнили в сообщении.

Контекст:

В Ялте сильный дождь начался около трех часов ночи 18 июня, сообщил “Крыминформ”, в городе за день выпало три месячные нормы осадков, реки вышли из берегов, заявила Павленко. По ее словам, в последний раз такая ситуация наблюдалась в 1922 году. По данным оккупационных властей, в результате стихии погиб один человек, еще один пропал без вести, 18 пострадали.

Издание “Крым.Реалии” сообщило со ссылкой на синоптиков, что в восточных районах полуострова в ночь на 17 июня выпало почти две месячные нормы осадков.

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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