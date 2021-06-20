alyona alyona записала трек с российской группой “Каста”, выступавшей в оккупированном Крыму. Певица говорит, “ее совесть чиста”

Клип на песню “Врун-Врун” был опубликован на YouTube-канале “Касты” 17 июня. Кроме alyona alyona, в нем также принял участие Иван Дорн, известный своей неоднозначной позицией по поводу вооруженной агрессии Росси против Украины.

Участие в клипе alyona alyona вызвало бурную реакцию в соцсетях. Блогер Антон Ходза раскритиковал исполнительницу.

“Новый альбом российской группы “Каста”. alyona alyona в списке. Если выбросить из уравнения вопрос участия в альбоме российской группы (музыка жесть вне политики), то остается вопрос участия в одном альбоме с Рем Дигги, который ездил снимать клип в донецкий аэропорт и прославлял русских террористов в ОРДЛО. Ну е мое, ну сколько же можно на одни и те же грабли наступать?” – написал он.

https://www.facebook.com/anton.ohaiogodzaimas/posts/10214789770817707

В комментариях певицу осудили, вспомнили ее клип с россиянином Александром Гудковым, и призвали объяснить свои действия.

Скриншот: Антон Ходза / Facebook

Скриншот: Антон Ходза / Facebook

Скриншот: Антон Ходза / Facebook

Скриншот: Антон Ходза / Facebook

Вскоре alyona alyona в комментариях объяснила, почему решила записать трек вместе с “Кастой”.

“Каста” – одна из немногих музыкальных групп России, которая открыто протестует против путинского режима, выпускает клипы в поддержку революции в Беларуси, а участники группы постоянно ходят на митинги и открыто говорят о своей позиции. Они одни из немногих, кто сказали “нам стыдно за Россию”, когда у нас аннексировали Крым до 2015-го и после”, – отметила она.

По словам исполнительницы, ей часто предлагают коллаборации артисты из России, но она отказывает им и озвучивает свою позицию. Также alyona alyona напомнила, что не дала ни одного концерта в России и никогда не ездила туда.

“О присутствии Рем Дигги в альбоме я предварительно не знала, потому что общалась с группой только о своем фите. К треку с Рем Дигги я лично не имею никакого отношения и лично этого артиста не поддерживаю. Моя совесть чиста, я добросовестно работаю над вкладом в развитие украинской музыкальной культуры как своими песнями, так и деятельностью нашего лейбла, чем планирую заниматься и последующие годы”, – добавила певица.

ВИДЕОВидео: Каста / YouTube

Контекст:

До начала музыкальной карьеры alyona alyona (Алена Савраненко) работала воспитательницей в детском саду в Барышевке Киевской области.

alyona alyona в своем творчестве призывает поклонников принимать себя и свои тела такими, какие есть. Певица также называет себя современным секс-символом.

12 мая 2021 года артистка стала “Лучшей исполнительницей” по версии украинской музыкальной премии YUNA.

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