 

В мире сделали более 2,59 млрд прививок против COVID-19 – данные Bloomberg

20.06.2021, 10:38, Новости дня
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Вакцинация началась в 180 странах мира. За последние сутки сделали 38,5 млн прививок.

Лидерами по количеству введенных доз вакцины являются:

материковый Китай (990,3 млн доз);
страны Евросоюза (323,4 млн доз, полностью вакцинировано 27,7% населения);
США (317,1 млн доз, полностью вакцинировано 44,9% населения);
Индия (276,3 млн доз, полностью вакцинировано 3,7% населения);
Бразилия (86,5 млн доз, полностью вакцинировано 11,6% населения).

Самый высокий процент полностью вакцинированного населения – на Сейшельских островах (69,3%).

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила распространение коронавируса пандемией.

Массовая вакцинация от коронавирусной инфекции в мире началась в конце 2020 года.

В Украине вакцинация стартовала 24 февраля. По состоянию на 19 июня в стране сделали более 2 млн прививок от COVID-19, первую дозу получили 1,7 млн человек, завершили вакцинацию почти 360 тыс. украинцев.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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