В мире сделали более 2,59 млрд прививок против COVID-19 – данные Bloomberg
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Вакцинация началась в 180 странах мира. За последние сутки сделали 38,5 млн прививок.
Лидерами по количеству введенных доз вакцины являются:
материковый Китай (990,3 млн доз);
страны Евросоюза (323,4 млн доз, полностью вакцинировано 27,7% населения);
США (317,1 млн доз, полностью вакцинировано 44,9% населения);
Индия (276,3 млн доз, полностью вакцинировано 3,7% населения);
Бразилия (86,5 млн доз, полностью вакцинировано 11,6% населения).
Самый высокий процент полностью вакцинированного населения – на Сейшельских островах (69,3%).
Контекст:
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила распространение коронавируса пандемией.
Массовая вакцинация от коронавирусной инфекции в мире началась в конце 2020 года.
В Украине вакцинация стартовала 24 февраля. По состоянию на 19 июня в стране сделали более 2 млн прививок от COVID-19, первую дозу получили 1,7 млн человек, завершили вакцинацию почти 360 тыс. украинцев.
Елена КРАВЧЕНКО
журналист
—
Смотреть комментарии → Комментариев нет