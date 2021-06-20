 

В Украине из-за непогоды без электричества осталось 57 населенных пунктов

20.06.2021, 10:38, Новости дня
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“В результате осложнения погодных условий (порывы ветра, гроза) из-за срабатывания систем автоматической защиты линий электропередач обесточено 57 населенных пунктов в четырех областях”, – говорится в сообщении.

В Житомирской области обесточено 23 населенных пункта, в Винницкой – 20, в Киевской – 11, в Донецкой – три.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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