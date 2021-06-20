Гинцбург предупредил вакцинирующихся об опасности перегрева в жару

Глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург рассказал об опасности перегрева в жару и призвал граждан, в том числе вакцинирующихся против коронавируса, избегать перегрева.

«Те же самые рекомендации по поведению в жару, что для любого другого человека, который не привился. На жаре перегрев, дискомфорт и излишнее потоотделение не способствуют не только вакцинации, но и общему состоянию человека. Всем гипертоникам, всем диабетикам надо быть аккуратным, на жаре только марафонцы могут некоторое время себя комфортно чувствовать. От перегрева надо оберегаться, не надо себя ставить в экстремальные условия», – рассказал он ТАСС.

Также он рассказал, что нет никаких противопоказаний против купания в водоемах после вакцинирования, главное – не делать марафонских заплывов, чтобы у организма оставались силы на выработку антител к коронавирусу. «Если люди просто купаются, плескаются, окунаются – сколько хотите. Не истощать себя, не изматывать физически… А утренняя зарядка, растяжка даже рекомендуются», – рассказал ученый.

Ранее Гинцбург рассказал, как вакцинироваться для борьбы с индийским штаммом COVID.

В воскресенье синоптики пообещали москвичам жаркую погоду. По прогнозу синоптиков, в воскресенье утром столбики термометров в столице покажут 20 градусов тепла. К обеду воздух в Москве прогреется до 28, местами до 32 градусов.