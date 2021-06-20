Ройзман поругался с феминистками из-за феминитивов

Экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман заявил, что суффикс –ка в феминитивах является уменьшительным и призвал не унижать женщин такими словами.

«Не редакторка – редактор. Не директорка – директор. Не министерка – министр. Не президентка – президент», – написал он в своем Facebook.

«Производное всегда вторично. Суффикс КА уменьшительный. Не унижайте женщин феминитивами», – сообщил Ройзман.

Он назвал употребление феминитивов в речи – «невынужденным агрессивным внедрением».

«Надеюсь, что русский язык и здравый смысл сумеют отразить и это вторжение», – заключил экс-глава Екатеринбурга.

В ответ феминистки обвинили его в сексизме.

«А можно женщины сами решат? Писательница вам же норм, наверняка. так вот, и докторка – тоже», – написала комментатор под ником Svetlana Dragayeva.

«А называть женщин мужскими существительными не унижение? Кстати, не директорка, а директриса – прекрасно звучит», – добавила Екатерина Павлюкович.

Между тем многие в комментариях поддержали Ройзмана.

«Всегда бесили эти новые суффиксы», – написала Анна Смирнова.

«Ох, спасибо. От суффиксов -ка просто кровь из глаз», – согласилась Анна Клещева.

Ранее больше половины опрошенных (58%) заявили, что негативно относятся к феминитивам, 7% указали, что относятся к этому явлению «скорее положительно», 33% заявили, что им все равно.

Лингвист, доктор филологических наук, автор книги «Русский язык на грани нервного срыва» Максим Кронгауз в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что широкому использованию феминитивов мешают в том числе внутриязыковые проблемы.