Спецпредставитель президента РФ назвал сложности внедрения сетей 6G

В ближайшие пять лет сети мобильной связи шестого поколения 6G вряд ли появятся в мире, но их разработка активно ведется как в мире, так и в России, рассказал спецпредставитель президента РФ в сфере цифрового и технологического развития Дмитрий Песков.

«Я думаю, что действующих сетей 6G через пять лет в мире не будет. Сколтех сделал один из первых в мире модуляторов для сети 6G, это технология, которая делает некоторый «кусок» будущей технологии возможным. Это прорыв, мы будем активно заниматься 6G. Но 6G к 2025 году – это крайне маловероятно. По плану стандарт 6G должен появиться через 10 лет», – рассказал он РИА «Новости».

Он объяснил, что технология 6G потребуется для создания систем дополненной реальности, это так называемая смешанная реальность, своего рода кибер-очки, которые позволят нам одновременно находиться в физическом и виртуальном мире.

«Но пока мы находимся в той стадии технологической зрелости, когда никто не сможет с уверенностью сказать – возможно ли развертывание сети 6G в заданных параметрах. У нас есть вера в науку – как еще год назад все спрашивали, возможно ли через год создать вакцину от COVID – гипотетически да, возможно, но гарантировать невозможно», – рассказал Песков.

По его словам радикальное отличие в том, что «5G опираются на сети предыдущего поколения. Сотовые операторы инвестировали гигантские деньги в технологии LTE, вышки и так далее – сети 5G частично можно разворачивать на этой же инфраструктуре, а 6G – нет. То есть придется ставить другое оборудование, вышки. Более того, вся электроника, которая из 4G плавно перешла в 5G, в 6G перейти не сможет. Это уже не кремниевая электроника, а оптоэлектроника. Она работает на других физических принципах».

«Модулятор, который создали в Центре компетенций НТИ в Сколтехе, как раз демонстрирует возможность работы этой технологии. Но это и означает, что практически всё придется пересобрать для 6G. А это очень затратно. Поэтому даже если к 2030 году у нас появится основной технологический стек, экономика 6G будет разворачиваться довольно медленно, потому что потребует кардинально иного объема инвестиций, чем 5G. Это общая история для всего мира», – заключил Песков.

Ранее сообщалось, что внедрение в РФ шестого поколения мобильных связей (6G) возможно в течение десяти лет.