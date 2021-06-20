 

Лукашенко назвал себя “глюкозой для взрослых”

20.06.2021, 10:28, Разное
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В субботу, 19 июня, Александр Лукашенко посетил 2-ю городскую детскую клиническую больницу в Минске. Общаясь с детьми, президент Белоруссии назвал себя глюкозой. Глава государства уточнил, что лечит только взрослых. “Вырастешь — я тебя буду лечить. Буду твоей глюкозой. Ты не против?”, – обратился к мальчику политик.

Ребенок, вероятно, не понял слова президента, поэтому решил промолчать. Этим мальчик вызвал смех Лукашенко и других взрослых, находящихся рядом.

Во время визита в медучреждение Александр Григорьевич также заявил, что в стране не будет обязательной вакцинации от коронавируса. Также президент напомнил, что тем, кто проходит диспансеризацию, могут дать дополнительный выходной день.

Помимо этого, Лукашенко рассказал, как укрепляет свой иммунитет к коронавирусу. Белорусский лидер пояснил, что “подпитывался в “красных зонах”. Президент посоветовал медикам звонить ему, если тем вдруг необходимо подсказать, какое количество антител достаточно для того, чтобы не делать прививку.

Напомним, ранее “Дни.ру” писали, что привез Александр Лукашенко президенту России Владимиру Путину в черном чемодане. Встреча глав двух государств состоялась в конце мая.



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