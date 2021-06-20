Сметана, уксус, ополаскиватель для рта: способы избавиться от солнечных ожогов из соцсетей, которые не стоит проверять на себе, и средства, которые помогут без вреда

Лето в разгаре. С каждым днем солнце светит все ярче, а потому риск получить солнечные ожоги тоже растет. В интернете можно найти огромное количество советов и лайфхаков для избавления от ожогов. Эксперты рассказали, каким из них стоит доверять, а от каких лучше отказаться.

Жидкость для полоскания рта

Ополаскиватель для полости рта обычно используется для предотвращения заболеваний десен и оставляет ощущение свежести во рту. Однако некоторые люди используют средство для устранения последствий солнечных ожогов.

Один из пользователей социальной сети «ТикТок» показала, как распыляет жидкость для полоскания рта непосредственно на солнечные ожоги, чтобы уменьшить неприятные ощущения.

Эксперты рассказали, что это весьма спорный способ борьбы с травмами. Хотя ментол или эвкалиптол, которые входят в состав подобных средств, обладают охлаждающими и успокаивающими свойствами, в них также содержатся алкоголь и бензойная кислота. Распыление ополаскивателя на кожу может привести к повреждению последней, растрескиванию и возникновению зуда. Эксперты не рекомендуют придерживаться совета пользователя «ТикТок».

Сметана

Сметана – один из самых популярных лайфхаков для устранения солнечных ожогов. Ею в таких случаях пользовались не только наши мамы, но и бабушки. Многие приверженцы этого способа распределяют молочный продукт по всему участку загара и оставляют на час.

Это, безусловно, не самый плохой вариант. Но эксперты говорят, что, хотя молочная кислота в сметане может способствовать развитию новых клеток кожи, есть методы и получше, чем использование продуктов из холодильника.

При солнечных ожогах лучше всего использовать традиционные средства, содержащие ингредиенты, которые успокаивают и снимают боль, вызванную солнечными ожогами: алоэ вера, кокосовое масло или увлажняющие средства на основе сои. Кроме того, специализированные средства сохраняют водный баланс, а значит, не сушат кожу.

Уксус

Популярность уксуса в последние годы резко возросла, так как многие люди теперь используют его для очистки различных поверхностей.

Но, как ни странно, некоторые используют кислоту при солнечных ожогах. И абсолютно напрасно. Они не только наносят вещество на поврежденные участки тела, но и принимают ванны с кислотой.

Эксперты советуют избегать подобных экспериментов. У уксуса очень высокая кислотность и уровень pH около 2 или 3. Нанесение неразбавленного уксуса на кожу может повредить хрупкий кожный барьер и привести к усилению боли и воспалению, а также к химическим ожогам. Даже здоровой коже кислота может нанести вред. Покровы станут сухими, шелушение кожи появится с высокой вероятностью.

Не стоит использовать солнцезащитный крем для коррекции контура лица

Эксперты говорят, что это невероятно опасно для кожи. Подобные эксперименты могут привести к повреждению кожи, ранним признакам старения.

Летом ежедневно наносите на лицо солнцезащитный крем или увлажняющий крем SPF 50, чтобы защитить кожу от воздействия солнечных лучей. Это не помешает вам загореть, но может предотвратить длительное и необратимое повреждение кожи.

Как оставаться в безопасности на солнце

Типы кожи варьируются от человека к человеку, но когда дело доходит до защиты, ключевым моментом является использование подходящего SPF.

Эксперты объяснили разницу в типах кожи и то, как УФ-излучение может по-разному влиять на нас. Люди с более светлым оттенком кожи гораздо чаще страдают от повреждения последней ультрафиолетовыми лучами и более подвержены преждевременному старению в результате пребывания на солнце.

Однако и люди с более темной кожей не защищены от разрушительного воздействия ультрафиолетовых лучей. Они обычно имеют более высокий уровень пигмента, известного как меланин. Это вещество, играющее роль в блокировании ультрафиолетовых лучей. Но существует предел того, сколько меланина может защитить кожу от ультрафиолетовых лучей, поэтому люди любого оттенка кожи должны использовать солнцезащитные средства.

Перед выходом из дома в жаркую погоду не забудьте нанести подходящий именно вам солнцезащитный крем и надеть головной убор.

Почему солнечные ожоги представляют опасность

Солнечные ожоги повреждают кожу. Необходимо быть осторожным во время пребывания под открытыми лучами солнца. Нужно быть бдительным не только в жаркие дни, но даже осенью и весной, когда солнце светит не так ярко. Помните о том, что любое пребывание под ультрафиолетовыми лучами несет в себе опасность.

Эксперты говорят, что защитить свою кожу можно с помощью головных уборов, солнцезащитных очков и закрытой одежды. Они также рекомендуют оставаться в тени в часы пиковых солнечных часов с 10 до 15 часов.

Воздействие солнца может привести к высыханию кожи и потере влаги. После солнечного ожога кожа становится красной. При сильном повреждении покровов тела могут образоваться пузырьки, заполненные жидкостью, или волдыри. А при длительном пребывании на солнце кожа может оказаться необратимо поврежденной, с участками актинического кератоза, напоминающими наждачную бумагу.

Как справиться с ожогами

Ваше здоровье и здоровье вашей кожи – в ваших руках! И вы должны это помнить. Может случиться и так, что вы подобрали для себя идеальный крем для защиты от ультрафиолетовых лучей, нанесли его на тело, надели свою лучшую соломенную шляпу, но несмотря на все меры предосторожности, получили ожог. Такое может произойти с каждым!

Далеко не все производители средств для защиты от солнца добросовестно подходят к производству собственной продукции. Возможно также, что срок годности крема истек или вы все-таки не совсем правильно подобрали средство. Но речь не об этом. Что же делать, если вы получили ожог:

Прежде всего нанесите крем после загара или увлажняющее средство. Это один из самых важных этапов. Вы можете следовать этому совету, даже если не получали ожога. Использование крема после загара или насыщенного увлажняющего крема поможет уменьшить и предотвратить повреждение, вызванное ультрафиолетовыми лучами, и увлажнить сухую, поврежденную кожу.Используйте продукты с алоэ вера, которые естественным образом охлаждают напряженную кожу.Используйте продукты с высоким уровнем увлажнения в качестве лосьона от покраснений.Примите холодный душ – это принесет мгновенное облегчение.Пейте много воды, чтобы предотвратить обезвоживание.Носите одежду, закрывающую обгоревшие участки тела.Убедитесь, что солнечный свет не попадает на вашу кожу через окна – попробуйте закрыть жалюзи или занавесить окна шторами.Воздержитесь от использования непроверенных домашних средств и подозрительных советов из источников Интернета. Подобные эксперименты в большинстве случаев ни к чему хорошему не приводят.

Отдавайте предпочтение качественным косметическим продуктам. Вы можете заблаговременно изучить отзывы о них и поспрашивать мнения знакомых.

Посоветуйтесь с фармацевтом или сходите к дерматологу на прием. Обратите внимание на срок годности средства. Ни в коем случае не используйте просроченную продукцию.

Вместо заключения

Некоторые считают, что солнечный ожог – ерунда. На самом же деле, это серьезное повреждение кожных покровов, которое может иметь серьезные последствия. Поэтому очень важно своевременно помочь своей коже. А лучше соблюсти несложные меры предосторожности.