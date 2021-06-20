Около знойного Сингапура: археологи нашли древнее судно с грузом из китайской керамики династии Юань

В территориальных водах Сингапура подводные археологи обнаружили останки двух судов. Судя по данным и первичным исследованиям, один из кораблей был построен в XIV веке. Среди обломков кораблей археологи смогли отыскать керамические изделия, которые были созданы еще в Древнем Китае. Одна из ваз, которая сохранилась в более чем приличном состоянии, представляет собой уникальный артефакт древности. Власти Сингапура планируют в конце этого года сделать выставку найденных под водой вещей в местных музеях.

Находки

16 июня 2021 года археологи заявили, что обнаружили у берегов Сингапура еще один корабль, заполненный керамикой и другими старинными артефактами. В тот же день развернулась масштабная исследовательская кампания. Ученые считают, что находка сможет пролить свет на морской быт города-государства.

Сингапур уже давно является ключевым торговым центром на глобальных морских маршрутах, соединяющих Индийский океан и Южно-Китайское море. По данным Совета по национальному наследию и аналитического центра ISEAS-Yusof Ishak Institute, которые вместе работали над проектом, обломки были обнаружены у Педра-Бранка, скалистой местности к востоку от Сингапура

Первый корабль

Первое затонувшее судно, обнаруженное после того, как дайверы случайно наткнулись на керамические пластины в 2015 году, перевозило китайскую керамику, которая датируется XIV веком. В то время Сингапур был известен как Темасек.

Некоторые из предметов были похожи на артефакты, найденные при археологических раскопках на суше, которые показали, что Сингапур был торговым центром задолго до прибытия британских колонизаторов в 1819 году.

Второй корабль

Пока исследователи изучали содержимое этого корабля, они наткнулись на второе судно. Вероятно, это “Шах Мунча” – торговый корабль из Индии, который затонул в 1796 году, возвращаясь домой из Китая.

В трюмах этого судна археологи нашли не только китайскую керамику, но и предметы из стекла, агата, а также якоря и корабельные пушки. Такие пушки обычно устанавливались на торговых судах, используемых Ост-Индской компанией – торговым гигантом, благодаря которому Британская империя расширяла свои полномочия в Азии в XVIII-XIX веках.

Фарфор, найденный на кораблях, был изготовлен во времена династии Юань, которая существовала на территории нынешнего Китая в XIII и XIV веках. Многие изделия редкие, но одна ваза считается уникальной – второй такой в природе не существует.

Археологи также отметили, что весь китайский фарфор, который был на втором корабле, команда должна была доставить в Великобританию, но так и не успела.