Ирина Безрукова попросила зарплату в театре, как у Ольги Бузовой

Актриса Ирина Безрукова попросила за игру в театре такой же гонорар, как получила Ольга Бузова. Она обратилась к Эдуарду Боякову, напомнив, что у нее есть профессиональное образование и многолетний опыт выступления на сцене.

Гонорар, который получила Ольга Бузова за шесть репетиций и два спектакля, возмутил многих актеров. В договоре о сотрудничестве артистки с МХАТом имени Горького прописана сумма в 446 тысяч рублей. Безрукова заявила, что за такой гонорар готова поработать и сама. Она бы не повысила цену за наличие опыта и профессионального образования.

По словам Безруковой, сейчас наблюдается странный период, когда успех имеет потеря профессионализма. Актеры считают, что худрук театра Эдуард Бояков делает все, чтобы уничтожить все начинания бывшего руководителя театра Татьяны Дорониной. Сама Бузова рада сотрудничать с МХАТом имени Горького. С детства она мечтала быть актрисой, но родители запретили ей поступать в театральный.

Источник: www.ntv.ru