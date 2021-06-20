 

В Бразилии от COVID-19 умерло 500 тыс. человек

20.06.2021, 9:40, Новости дня
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В Бразилии подтвердили 17,9 млн случаев COVID-19, страна занимает третье место в мире.

На первом месте по распространению инфекции – США (33,5 млн заболевших, 601,7 тыс. умерших), на втором – Индия (29,9 млн заболевших, 386,7 тыс. умерших), на четвертом – Франция (5,8 млн заболевших, 110,9 тыс. умерших), на пятом – Турция (5,4 млн заболевших, 49,1 тыс. умерших).

Украина в списке – на 16-м месте. В стране подтвердили 2,2 млн случаев коронавирусной инфекции, умерло 52 тыс. человек, выздоровело 2,15 млн пациентов.

Всего в мире коронавирус подтвердили у 178,2 млн человек, умерло 3,86 млн заболевших.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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