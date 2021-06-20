 

В рамках национального проекта «Спасибо врачам» распишут благодарностями 402 трамвая

20.06.2021, 12:51, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

На улицы российских городов вышли жёлтые трамваи с красной полосой и надписью «Спасибо врачам». Это первый этап «Национального проекта благодарности» стоимостью 29 миллиардов рублей.

Изыскать средства на нацпроект удалось благодаря влиянию партии «Единая Россия». 20 миллиардов поступили из Фонда национального благосостояния, ещё 9 из бюджета Минздрава. «Благодарственные» трамваи – только начало. Благодарности разместят на вагонах РЖД, междугородных автобусах и бортах самолётов. В эфире федеральных каналов будут говорить «Спасибо врачам» не реже четырёх раз в час.

В рамках национального проекта «Спасибо врачам» распишут благодарностями 402 трамвая за 29 млрд рублей– Проект масштабный, бюджет сжатый, но мы намерены выполнить его в полном объёме. До конца августа весь запланированный объём благодарности будет выдан, чего бы это нам ни стоило, – заявила куратор нацпроекта, сенатор Екатерина Лахова.

Есть у проекта и оппоненты – некоторые медики считают, что 29 миллиардов рублей можно было просто раздать врачам и медсёстрам в виде премии. Однако поддержки у руководства такие заявления не нашли.

– Недовольные всегда есть. То им работы много, то зарплаты мало, то благодарность не та. Мы уже привыкли не обращать на них внимание. И вы не обращайте, – сказал журналистам министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Уже в начале реализации нацпроекта стало ясно, что цены на рекламном рынке повысились и уложиться в запланированный бюджет не удастся. Однако «Единая Россия» спасла ситуацию. Партия договорилась с главврачами, что все медики перечислят в фонд акции свой однодневный заработок.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

06.11 / Мнение: Байден поможет России?

22.07 / «Чувствовал себя паршиво»: Сергей Мезенцев рассказал о природе мужских измен

16.12 / Володин рассказал о сроках возобновления нормандского диалога

11.04 / “Волонтеры Победы” провели интерактивное мероприятие “Космос рядом”

18.09 / Полина Гагарина, Юлия Снигирь, Рената Литвинова и другие гости коктейля Dior

28.09 / Мнение: США планируют закрыть посольство в Ираке

28.04 / Кандидаточка в депутаточки – Личное мнение

30.03 / Классная жопа — к лету! – Личное мнение

29.03 / «Скопинский маньяк» Виктор Мохов примет участие в программе «Давай поженимся!»

28.09 / Стволовые клетки могут помочь в лечении болезни Паркинсона

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика