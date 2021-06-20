В рамках национального проекта «Спасибо врачам» распишут благодарностями 402 трамвая

На улицы российских городов вышли жёлтые трамваи с красной полосой и надписью «Спасибо врачам». Это первый этап «Национального проекта благодарности» стоимостью 29 миллиардов рублей.

Изыскать средства на нацпроект удалось благодаря влиянию партии «Единая Россия». 20 миллиардов поступили из Фонда национального благосостояния, ещё 9 из бюджета Минздрава. «Благодарственные» трамваи – только начало. Благодарности разместят на вагонах РЖД, междугородных автобусах и бортах самолётов. В эфире федеральных каналов будут говорить «Спасибо врачам» не реже четырёх раз в час.

– Проект масштабный, бюджет сжатый, но мы намерены выполнить его в полном объёме. До конца августа весь запланированный объём благодарности будет выдан, чего бы это нам ни стоило, – заявила куратор нацпроекта, сенатор Екатерина Лахова.

Есть у проекта и оппоненты – некоторые медики считают, что 29 миллиардов рублей можно было просто раздать врачам и медсёстрам в виде премии. Однако поддержки у руководства такие заявления не нашли.

– Недовольные всегда есть. То им работы много, то зарплаты мало, то благодарность не та. Мы уже привыкли не обращать на них внимание. И вы не обращайте, – сказал журналистам министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Уже в начале реализации нацпроекта стало ясно, что цены на рекламном рынке повысились и уложиться в запланированный бюджет не удастся. Однако «Единая Россия» спасла ситуацию. Партия договорилась с главврачами, что все медики перечислят в фонд акции свой однодневный заработок.

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