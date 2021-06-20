В Литве обнаружили забытую со времён СССР ядерную ракету

В лесу под литовским город Шауляй егерь обнаружил законсервированную межконтинентальную баллистическую ракету с ядерной боеголовкой.

По информации спецслужб прибалтийской республики, ракета должна была быть вывезена с территории страны еще в 1992 году.

– Во времена большевистской власти в Литве располагалось порядка сотни ракет, способных нести ядерный заряд. После возрождения нашей государственности мы потребовали незамедлительно вывезти все советские боеприпасы, Москва должна была выполнить это до конца 1992 года. Все шахты и места штатного базирования атомных бомб мы проверили, но, видимо, русские по каким-то причинам решили бросить эту ракету здесь, в глухом лесу. Может быть хотели вернуться, а может быть это типичное славянское разгильдяйство, – заявил генерал-майор литовской армии Антанас Жукаускас.

В настоящий момент лес, где была обнаружена ракета, полностью оцеплен военными, а местным экологам предстоит дать оценку нанесённому ущербу.

– Почти тридцать лет это испражняющаяся радиацией русская железка уничтожала неповторимую флору и фауны Литвы. Нашей природе был нанесён ущерб минимум на один миллиард долларов, мы будем требовать от Москвы немедленно компенсировать все издержки, – отметил глава прибалтийского отделения «Гринпис» Альгирдас Станкявичюс.

—