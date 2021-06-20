Доктор Комаровский назвал худшие способы укрепления иммунитета

Врач Евгений Комаровский пояснил о худших способах укрепления иммунитета. В запретный перечень доктора попали иммуномодуляторы, чеснок, лук, БАДы.

По словам Комаровского, не стоит злоупотреблять элеутерококком и эхинацеей. Свое здоровье не нужно доверять амулетом, которые якобы могут защитить от различных вирусов. Укреплять иммунитет не стоит посредством гомеопатических средств.

Положительно на здоровье сказываются хорошие эмоции, отказ от вредных привычек, физические нагрузки, правильное питание и здоровый сон. Отдельно врач сделал акцент не необходимости вакцинации.

Также Комаровский рассказал, как укрепить здоровье ребенка. К данному вопросу необходимо подходить комплексно. Для детей важны параметры воздуха, одежда, физические нагрузки, режим прогулок, рациональное питание. Теледоктор назвал не эффективным способ, когда ноги ребенка поливают теплой водой, не соблюдая при этом остальных правил.

Источник: politexpert.net