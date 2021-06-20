В Украине за сутки подтвердили 479 случаев COVID-19

Среди заболевших – 15 детей и шесть медиков.

За сутки умерло 24 пациента с коронавирусом, выздоровело 755 человек, госпитализированы 544 заболевших.

За все время эпидемии в Украине подтвердили 2 229 523 случая коронавируса, умерло 52 016 человек, выздоровело 2 151 463 человека.

19 июня в Украине провели 25 337 тестирований на коронавирус, в частности 13 865 тестов методом ПЦР, 2958 – методом ИФА и 8514 экспресс-тестов на антиген. С начала эпидемии в Украине провели 10,7 млн ПЦР-тестов.

“За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (91), Херсонской (39), Харьковской (32), Николаевской (32) и Киевской (32) областях”, – говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/moz.ukr/posts/1878698272293269

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

—