 

В Украине за сутки сделали 25,6 тыс. прививок от коронавируса

20.06.2021, 8:42, Новости дня
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21 616 человек получили певую дозу вакцины,  3987 человек получили вторую прививку и завершили вакцинацию.

“С начала прививочной кампании привито 1 722 327 человек, из них получили одну дозу 1 722 325 человек, полностью иммунизированы (получили две дозы) 359 777 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 2 082 102 прививки”, – говорится в сообщении.

В субботу прививки делали 214 мобильных бригад, также работали 362 прививочных пункта и 46 центров вакцинации.

https://www.facebook.com/moz.ukr/posts/1878711832291913

Контекст:

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty) и Sinovac Biotech (CoronaVac). Всего в 2021 году Украина должна получить 42 млн доз вакцин против коронавируса, заявляли в Минздраве.

Вакцинация в стране стартовала 24 февраля.

Согласно календарному плану на 2021 год, первыми бесплатные прививки получают медики, работающие с больными COVID-19, и военнослужащие из состава операции Объединенных сил. До ноября хотят привить остальных медиков, работников сфер госбезопасности и образования, а также людей старше 60 лет.

Глава Минздрава Виктор Ляшко обещал, что до конца 2021 года все желающие в стране смогут вакцинироваться против коронавируса. При этом за лето прививки “как минимум” и “гарантированно” получат 5 млн украинцев, прогнозировал он.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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