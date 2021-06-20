 

В лист ожидания вакцинации от COVID-19 в Украине записалось более 715 тыс. человек

20.06.2021, 8:42, Новости дня
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“По состоянию на 19 июня в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 715 211 человек”, – говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/moz.ukr/posts/1878711832291913

19 июня в Украине работали 46 центров вакцинации.

Контекст:

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty) и Sinovac Biotech (CoronaVac). Всего в 2021 году Украина должна получить 42 млн доз вакцин против коронавируса, заявляли в Минздраве.

Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. По состоянию на 20 июня в Украине первую дозу вакцины получило 1,7 млн человек, завершили вакцинацию почти 360 тыс. украинцев.

Согласно календарному плану на 2021 год, первыми бесплатные прививки получают медики, работающие с больными COVID-19, и военнослужащие из состава операции Объединенных сил. До ноября хотят привить остальных медиков, работников сфер госбезопасности и образования, а также людей старше 60 лет.

Глава Минздрава Виктор Ляшко обещал, что до конца 2021 года все желающие в стране смогут вакцинироваться против коронавируса. При этом за лето прививки “как минимум” и “гарантированно” получат 5 млн украинцев, прогнозировал он.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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