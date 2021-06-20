 

Врач дал советы по правильному отдыху во время отпуска

20.06.2021, 8:34, Новости дня
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В отпуске следует придерживаться привычного режима бодрствования и отдыха, чтобы при выходе на работу было легче восстановить режим и не чувствовать себя разбитым, посоветовал главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению депздрава Москвы Андрей Тяжельников.

«Отпуск – это возможность укрепить здоровье. Полноценный сон, сбалансированное питание – это условие для восстановления сил. Кроме того, если выйти из привычного режима, то обратный путь более долгий, и на работе после такого отдыха вы будете себя чувствовать разбитым», –– передает его слова РИА «Новости».

«Обязательно нужно придерживаться привычного режима бодрствования и отдыха», – добавил Тяжельников.

Ранее соцопрос показал, что россияне готовы проводить отпуска в РФ даже после открытия границ.



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