Врач дал советы по правильному отдыху во время отпуска

В отпуске следует придерживаться привычного режима бодрствования и отдыха, чтобы при выходе на работу было легче восстановить режим и не чувствовать себя разбитым, посоветовал главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению депздрава Москвы Андрей Тяжельников.

«Отпуск – это возможность укрепить здоровье. Полноценный сон, сбалансированное питание – это условие для восстановления сил. Кроме того, если выйти из привычного режима, то обратный путь более долгий, и на работе после такого отдыха вы будете себя чувствовать разбитым», –– передает его слова РИА «Новости».

«Обязательно нужно придерживаться привычного режима бодрствования и отдыха», – добавил Тяжельников.

Ранее соцопрос показал, что россияне готовы проводить отпуска в РФ даже после открытия границ.