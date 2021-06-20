 

Жительница Красноярска заставила подростка прилюдно извиняться на коленях перед ее сыном

20.06.2021, 8:34, Новости дня
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Следователи в Красноярске проводят проверку в отношении местной жительницы, которая, судя по сообщениям в соцсетях, заставила мальчика прилюдно извиняться на коленях перед ее сыном, сообщила пресс-служба СУ СК по региону.

«В одной из социальных сетей размещен видеоматериал, свидетельствующий о том, что в городе Красноярске женщина, применив физическую силу, заставила несовершеннолетнего мальчика, якобы обидевшего ее сына, встать перед ним на колени и просить прощения. Кроме того, мужчина, предположительно сожитель женщины, затеял драку с очевидцами инцидента, попытавшимися заступиться за ребенка», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

По данному факту следственными органами ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия организовано проведение процессуальной проверки.

Следователи устанавливают все обстоятельства случившегося и участников конфликта. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.



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